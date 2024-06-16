2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100150777 Ücretsiz

100150777 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100150777 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 100150777 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı   Bölümü   Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 273,12861

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.243.790

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100150777

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 273,12861

Başarı Sıralaması: 1.243.790

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,49472

Başarı Sıralaması:  1.022.129

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238.72059

Başarı Sıralaması:  926458

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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