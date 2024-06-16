2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deri Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100150423 Ücretsiz

100150423 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deri Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deri Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deri Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100150423 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deri Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deri Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deri Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100150423 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deri Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Deri Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Deri Teknolojisi   Bölümü   Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deri Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Deri Teknolojisi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deri Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 239,31342

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deri Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.803.895

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100150423

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Deri Teknolojisi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,31342

Başarı Sıralaması: 1.803.895

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,86928

Başarı Sıralaması:  1.708.181

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1625597

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-10

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