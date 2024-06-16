2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 100150714 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 100150714 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 326,21194

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 608.243

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100150714

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 326,21194

Başarı Sıralaması: 608.243

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,79483

Başarı Sıralaması: 591.132

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271.08069

Başarı Sıralaması: 570821

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62