2024 Biruni Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 207650925 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 207650925 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Dolmadı-20 kişi yerleşmiştir.

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Biruni Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 171,27686

Biruni Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.880.914

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650925

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyoterapi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 171,27686

Başarı Sıralaması: 2.880.914

Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-20

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,56825

Başarı Sıralaması: 1.654.305

Kontenjan 2022: 34+0

Yerleşen 2022: Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209.0778

Başarı Sıralaması: 1314811

Kontenjan 2021: 34+0

Yerleşen 2021: Doldu-34