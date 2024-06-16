2024 Biruni Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 207650913 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Odyometri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Odyometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Odyometri Bölümü tercih kod numarası 207650913 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Odyometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Biruni Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Odyometri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Odyometri Bölümüne Dolmadı-13 kişi yerleşmiştir.
Biruni Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Puanı: 188,20644
Biruni Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.766.851
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207650913
ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi
FAKÜLTE: Odyometri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 188,20644
Başarı Sıralaması: 2.766.851
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-13
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,83459
Başarı Sıralaması: 1.902.004
Kontenjan 2022: 25+0
Yerleşen 2022: Doldu-25
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1590064
Kontenjan 2021: 25+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-24