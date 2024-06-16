2024 Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 207650898 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 207650898 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.

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Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 191,10383

Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.727.414

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650898

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 191,10383

Başarı Sıralaması: 2.727.414

Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,13480

Başarı Sıralaması: 1.211.263

Kontenjan 2022: 68+0

Yerleşen 2022: Doldu-68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231.4542

Başarı Sıralaması: 1013044

Kontenjan 2021: 68+0

Yerleşen 2021: Doldu-68