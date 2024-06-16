2024 Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 207650898 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 207650898 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.
Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 191,10383
Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.727.414
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207650898
ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 191,10383
Başarı Sıralaması: 2.727.414
Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268,13480
Başarı Sıralaması: 1.211.263
Kontenjan 2022: 68+0
Yerleşen 2022: Doldu-68
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231.4542
Başarı Sıralaması: 1013044
Kontenjan 2021: 68+0
Yerleşen 2021: Doldu-68