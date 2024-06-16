2024 Biruni Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 207650105 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 207650105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Dolmadı-32 kişi yerleşmiştir.

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Biruni Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 171,35886

Biruni Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.880.748

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650105

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 171,35886

Başarı Sıralaması: 2.880.748

Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,29929

Başarı Sıralaması: 2.351.536

Kontenjan 2022: 34+0

Yerleşen 2022: Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1617208

Kontenjan 2021: 34+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-28