2024 Biruni Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 207650892 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 207650892 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Dolmadı-19 kişi yerleşmiştir.

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Biruni Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 169,31186

Biruni Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.884.739

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650892

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 169,31186

Başarı Sıralaması: 2.884.739

Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-19

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,87464

Başarı Sıralaması: 1.667.952

Kontenjan 2022: 51+0

Yerleşen 2022: Doldu-51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 191.99557

Başarı Sıralaması: 1562127

Kontenjan 2021: 51+0

Yerleşen 2021: Doldu-51