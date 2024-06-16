2024 Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 207650062 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 207650062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Dolmadı-36 kişi yerleşmiştir.
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 155,83965
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.894.436
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207650062
ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 155,83965
Başarı Sıralaması: 2.894.436
Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-36
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,21618
Başarı Sıralaması: 1.641.603
Kontenjan 2022: 51+0
Yerleşen 2022: Doldu-51
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222.49198
Başarı Sıralaması: 1129806
Kontenjan 2021: 51+0
Yerleşen 2021: Doldu-51