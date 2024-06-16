2024 Biruni Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 207650952 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 207650952 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Biruni Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-51 kişi yerleşmiştir.
Biruni Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 300,67728
Biruni Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 874.513
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207650952
ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 300,67728
Başarı Sıralaması: 874.513
Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,70547
Başarı Sıralaması: 700.49
Kontenjan 2022: 51+0
Yerleşen 2022: Doldu-51
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248.64179
Başarı Sıralaması: 809733
Kontenjan 2021: 51+0
Yerleşen 2021: Doldu-51