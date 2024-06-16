2024 Biruni Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207650881 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 207650881 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Biruni Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-29 kişi yerleşmiştir.
Biruni Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 171,25756
Biruni Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.880.963
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207650881
ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi
FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 171,25756
Başarı Sıralaması: 2.880.963
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-29
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,33834
Başarı Sıralaması: 1.600.267
Kontenjan 2022: 34+0
Yerleşen 2022: Doldu-34
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 189.80228
Başarı Sıralaması: 1583325
Kontenjan 2021: 42+0
Yerleşen 2021: Doldu-42