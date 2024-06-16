2024 Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 102050445 Ücretsiz

102050445 | Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 102050445 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 102050445 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 302,30190

Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 855.254

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102050445

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 302,30190

Başarı Sıralaması: 855.254

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,98082

Başarı Sıralaması:  779.423

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256.09686

Başarı Sıralaması:  722784

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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