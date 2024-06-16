2024 Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102090083 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 102090083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 253,37296

Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.557.207

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102090083

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 253,37296

Başarı Sıralaması: 1.557.207

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,24231

Başarı Sıralaması: 1.419.646

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.64406

Başarı Sıralaması: 1503375

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31