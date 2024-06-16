2024 Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102090083 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 102090083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bingöl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 253,37296
Bingöl Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.557.207
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102090083
ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
ŞEHİR: Bingöl
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 253,37296
Başarı Sıralaması: 1.557.207
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,24231
Başarı Sıralaması: 1.419.646
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 196.64406
Başarı Sıralaması: 1503375
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31