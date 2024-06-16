2024 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 101990028 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 101990028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler Bölümü Gölpazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 240,53792
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.781.411
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101990028
ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler
ŞEHİR: Bilecik
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 240,53792
Başarı Sıralaması: 1.781.411
Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,75120
Başarı Sıralaması: 1.428.188
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: Doldu-82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 201.38698
Başarı Sıralaması: 1431949
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62