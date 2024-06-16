2024 Bayburt Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 101850264 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bayburt Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 101850264 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bayburt Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bayburt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-91 kişi yerleşmiştir.

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Bayburt Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 272,41794

Bayburt Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.254.439

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101850264

ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Bayburt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 272,41794

Başarı Sıralaması: 1.254.439

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-91

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,44249

Başarı Sıralaması: 1.221.793

Kontenjan 2022: 85+3

Yerleşen 2022: Doldu-88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.70561

Başarı Sıralaması: 1126836

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82