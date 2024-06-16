2024 Batman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101750177 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Batman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101750177 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Batman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Batman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sondaj Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sondaj Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sondaj Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Batman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 253,44414
Batman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.555.941
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101750177
ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi
FAKÜLTE: Sondaj Teknolojisi
ŞEHİR: Batman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 253,44414
Başarı Sıralaması: 1.555.941
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,02910
Başarı Sıralaması: 1.704.895
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1606723
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-9