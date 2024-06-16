2024 Batman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Taban Puanları ( Önlisans ) 101750283 Ücretsiz

101750283 | Batman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Batman ilimizde yer alan Batman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Batman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Taban Puanları ( Önlisans ) 101750283 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Batman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü tercih kod numarası 101750283 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi   Geleneksel El Sanatları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Geleneksel El Sanatları   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Geleneksel El Sanatları   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Geleneksel El Sanatları Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Batman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Puanı: 239,75944

Batman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.795.728

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101750283

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: Geleneksel El Sanatları

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,75944

Başarı Sıralaması: 1.795.728

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,36104

Başarı Sıralaması:  1.912.750

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1627319

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-24

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