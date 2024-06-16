2024 Batman Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 101770296 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Batman Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 101770296 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Batman Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Batman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Batman Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 300,23652
Batman Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 879.685
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101770296
ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Batman
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 300,23652
Başarı Sıralaması: 879.685
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297,23206
Başarı Sıralaması: 830.843
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247.69038
Başarı Sıralaması: 821274
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62