2024 Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 200651336 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 200651336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 19+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-19 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 239,04547

Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.808.867

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200651336

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 239,04547

Başarı Sıralaması: 1.808.867

Kontenjan 2022 – 2023 : 19+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-19

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,98598

Başarı Sıralaması: 1.626.627

Kontenjan 2022: 19+0

Yerleşen 2022: Doldu-19

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.52869

Başarı Sıralaması: 1556323

Kontenjan 2021: 17+0

Yerleşen 2021: Doldu-17