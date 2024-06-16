2024 Başkent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 200651787 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 200651787 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 238,84451
Başkent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.812.529
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200651787
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 238,84451
Başarı Sıralaması: 1.812.529
Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,84306
Başarı Sıralaması: 1.771.028
Kontenjan 2022: 17+0
Yerleşen 2022: Doldu-17
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1568692
Kontenjan 2021: 17+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-11