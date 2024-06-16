2024 Başkent Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 200651018 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü tercih kod numarası 200651018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Puanı: 299,92430
Başkent Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 883.534
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200651018
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 299,92430
Başarı Sıralaması: 883.534
Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+0+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286,42673
Başarı Sıralaması: 958.666
Kontenjan 2022: 8+0
Yerleşen 2022: Doldu-8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251.0845
Başarı Sıralaması: 781052
Kontenjan 2021: 7+0
Yerleşen 2021: Doldu-7