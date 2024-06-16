2024 Başkent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 200651584 Ücretli

200651584 | Başkent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Başkent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 200651584 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 200651584 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-2 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 299,56995

Başkent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 887.826

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200651584

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 299,56995

Başarı Sıralaması: 887.826

Kontenjan 2022 – 2023 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,97360

Başarı Sıralaması:  989.849

Kontenjan 2022:  2+0

Yerleşen 2022:  Doldu-2

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227.39709

Başarı Sıralaması:  1064477

Kontenjan 2021:  2+0

Yerleşen 2021:  Doldu-2

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