2024 Başkent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200650295 Burslu

200650295 | Başkent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Başkent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200650295 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 200650295 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 327,15261

Başkent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 599.976

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200650295

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 327,15261

Başarı Sıralaması: 599.976

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,77178

Başarı Sıralaması:  617.028

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272.95938

Başarı Sıralaması:  553993

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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