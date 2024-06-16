2024 Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 200551416 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 200551416 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-35 kişi yerleşmiştir.

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Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 239,01069

Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.809.493

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200551416

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 239,01069

Başarı Sıralaması: 1.809.493

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-35

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,05123

Başarı Sıralaması: 1.355.117

Kontenjan 2022: 48+0

Yerleşen 2022: Doldu-48

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213.07136

Başarı Sıralaması: 1257303

Kontenjan 2021: 48+0

Yerleşen 2021: Doldu-48