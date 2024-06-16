2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100350942 Ücretsiz

100350942 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100350942 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100350942 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   İşletme Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi   Bölümü   Aydın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 273,00258

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.245.622

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100350942

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 273,00258

Başarı Sıralaması: 1.245.622

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,60350

Başarı Sıralaması:  1.204.196

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217.8978

Başarı Sıralaması:  1191406

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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