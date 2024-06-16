2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100350263 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100350263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Çine Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 240,46651
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.782.794
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100350263
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 240,46651
Başarı Sıralaması: 1.782.794
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,96574
Başarı Sıralaması: 1.768.422
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1618042
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-45