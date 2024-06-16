2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100350263 Ücretsiz

100350263 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100350263 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100350263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Gıda Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi   Bölümü   Çine Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 240,46651

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.782.794

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100350263

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 240,46651

Başarı Sıralaması: 1.782.794

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,96574

Başarı Sıralaması:  1.768.422

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1618042

Kontenjan 2021:  55+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-45

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