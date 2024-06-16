2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100351685 Ücretsiz

100351685 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100351685 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 100351685 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Evde Hasta Bakımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı   Bölümü   Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Dolmadı-72 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 299,26280

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 891.377

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351685

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 299,26280

Başarı Sıralaması: 891.377

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-72

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,11094

Başarı Sıralaması:  1.067.690

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.18996

Başarı Sıralaması:  967782

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Doldu-72

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