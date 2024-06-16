2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100351685 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 100351685 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı Bölümü Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Dolmadı-72 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 299,26280
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 891.377
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100351685
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 299,26280
Başarı Sıralaması: 891.377
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-72
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,11094
Başarı Sıralaması: 1.067.690
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235.18996
Başarı Sıralaması: 967782
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72