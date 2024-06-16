2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 100350333 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 100350333 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 239,60038

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.798.656

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100350333

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,60038

Başarı Sıralaması: 1.798.656

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,62358

Başarı Sıralaması: 1.840.211

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1614064

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-17