2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 100351401 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 100351401 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Söke Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 254,11482

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.544.545

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351401

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 254,11482

Başarı Sıralaması: 1.544.545

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,85792

Başarı Sıralaması: 1.461.284

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197.46014

Başarı Sıralaması: 1491560

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62