2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 100351879 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 100351879 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bitki Koruma Bölümü Sultanhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 270,95114

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.276.365

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351879

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Bitki Koruma

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 270,95114

Başarı Sıralaması: 1.276.365

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,93480

Başarı Sıralaması: 1.070.101

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.82341

Başarı Sıralaması: 960451

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31