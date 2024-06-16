2024 Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 200351727 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 200351727 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Spor Yönetimi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 274,17377
Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.228.275
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200351727
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Spor Yönetimi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 274,17377
Başarı Sıralaması: 1.228.275
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,39421
Başarı Sıralaması: 1.077.560
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235.47439
Başarı Sıralaması: 964486
Kontenjan 2021: 3+0
Yerleşen 2021: Doldu-3