2024 Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 200351727 Burslu

200351727 | Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 200351727 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 200351727 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi   Spor Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Spor Yönetimi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi   Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 274,17377

Avrasya Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.228.275

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200351727

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 274,17377

Başarı Sıralaması: 1.228.275

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,39421

Başarı Sıralaması:  1.077.560

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.47439

Başarı Sıralaması:  964486

Kontenjan 2021:  3+0

Yerleşen 2021:  Doldu-3

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