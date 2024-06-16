2024 Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200390164 %50 İndirimli

200390164 | Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200390164 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 200390164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 29+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Doldu-29 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 240,50125

Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.782.112

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200390164

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 240,50125

Başarı Sıralaması: 1.782.112

Kontenjan 2022 – 2023 : 29+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-29

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,14944

Başarı Sıralaması:  2.675.780

Kontenjan 2022:  34+0

Yerleşen 2022:  Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1496672

Kontenjan 2021:  34+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-3

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