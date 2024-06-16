2024 Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200390164 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 200390164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 29+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Doldu-29 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 240,50125
Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.782.112
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200390164
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 240,50125
Başarı Sıralaması: 1.782.112
Kontenjan 2022 – 2023 : 29+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-29
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 198,14944
Başarı Sıralaması: 2.675.780
Kontenjan 2022: 34+0
Yerleşen 2022: Doldu-34
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1496672
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-3