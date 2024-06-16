2024 Atılım Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 200290183 %50 İndirimli

200290183 | Atılım Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Fizyoterapi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atılım Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 200290183 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 200290183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 37+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 274,32821

Atılım Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.225.983

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290183

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 274,32821

Başarı Sıralaması: 1.225.983

Kontenjan 2022 – 2023 : 37+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,25410

Başarı Sıralaması:  1.107.194

Kontenjan 2022:  33+0

Yerleşen 2022:  Doldu-33

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.01141

Başarı Sıralaması:  1244055

Kontenjan 2021:  33+0

Yerleşen 2021:  Doldu-33

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