2024 Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490684 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490684 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2600+65+0+65+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-2730 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 254,14972
Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.543.980
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101490684
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 254,14972
Başarı Sıralaması: 1.543.980
Kontenjan 2022 – 2023 : 2600+65+0+65+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2730
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251,93467
Başarı Sıralaması: 1.477.738
Kontenjan 2022: 2600+65
Yerleşen 2022: Doldu-2665
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---