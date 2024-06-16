2024 Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101451496 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 101451496 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Oltu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 239,36892

Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.802.876

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101451496

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,36892

Başarı Sıralaması: 1.802.876

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,37711

Başarı Sıralaması: 1.889.863

Kontenjan 2022: 46+2

Yerleşen 2022: Doldu-48

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1562963

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-10