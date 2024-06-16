2024 Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101451496 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 101451496 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Oltu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 239,36892
Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.802.876
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101451496
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Grafik Tasarımı
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 239,36892
Başarı Sıralaması: 1.802.876
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,37711
Başarı Sıralaması: 1.889.863
Kontenjan 2022: 46+2
Yerleşen 2022: Doldu-48
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1562963
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-10