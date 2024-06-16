2024 Atatürk Üni. Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490838 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490838 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2000+50+0+50+0 kişidir. 2023 yılında Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-2100 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 253,02859

Atatürk Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.562.980

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490838

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 253,02859

Başarı Sıralaması: 1.562.980

Kontenjan 2022 – 2023 : 2000+50+0+50+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2100

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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