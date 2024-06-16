2024 Atatürk Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490733 AÖ-Ücretli

101490733 | Atatürk Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atatürk Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490733 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490733 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)   Bölümü   Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-526 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 252,35891

Atatürk Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.574.327

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490733

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 252,35891

Başarı Sıralaması: 1.574.327

Kontenjan 2022 – 2023 : 500+13+0+13+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-526

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,17362

Başarı Sıralaması:  1.527.832

Kontenjan 2022:  500+13

Yerleşen 2022:  Doldu-513

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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