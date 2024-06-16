2024 Atatürk Üni. Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490817 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490817 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1300+33+0+33+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1366 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 299,21961

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 891.876

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490817

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 299,21961

Başarı Sıralaması: 891.876

Kontenjan 2022 – 2023 : 1300+33+0+33+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1366

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,82615

Başarı Sıralaması: 1.044.357

Kontenjan 2022: 1300+33

Yerleşen 2022: Doldu-1333

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---