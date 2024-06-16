2024 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 207450497 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 207450497 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 55+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-55 kişi yerleşmiştir.
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 180,72411
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.839.643
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207450497
ÜNİVERSİTE: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 180,72411
Başarı Sıralaması: 2.839.643
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-55
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,76665
Başarı Sıralaması: 1.996.139
Kontenjan 2022: 51+0
Yerleşen 2022: Doldu-51
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1609904
Kontenjan 2021: 41+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-26