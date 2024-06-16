2024 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 207450046 %50 İndirimli

207450046 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 207450046 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 207450046 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu   Mekatronik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Mekatronik   Bölümü   Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik   Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 193,85785

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.684.806

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207450046

ÜNİVERSİTE: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 193,85785

Başarı Sıralaması: 2.684.806

Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,46458

Başarı Sıralaması:  1.887.917

Kontenjan 2022:  34+0

Yerleşen 2022:  Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1612839

Kontenjan 2021:  27+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-10

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