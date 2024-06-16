2024 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 207450946 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 207450946 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 64+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 184,40833
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.808.769
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207450946
ÜNİVERSİTE: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 184,40833
Başarı Sıralaması: 2.808.769
Kontenjan 2022 – 2023 : 64+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,18193
Başarı Sıralaması: 1.151.142
Kontenjan 2022: 59+0
Yerleşen 2022: Doldu-59
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221.88039
Başarı Sıralaması: 1138066
Kontenjan 2021: 51+0
Yerleşen 2021: Doldu-51