2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101350075 Ücretsiz

101350075 | Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Artvin ilimizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101350075 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 101350075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi   Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü   Artvin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 273,68250

Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.235.481

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101350075

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Ormancılık ve Orman Ürünleri

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 273,68250

Başarı Sıralaması: 1.235.481

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,55637

Başarı Sıralaması:  1.266.172

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207.23105

Başarı Sıralaması:  1342497

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Doldu-47

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