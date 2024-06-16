2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101370279 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101370279 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Artvin Çoruh Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 228,28053

Artvin Çoruh Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.011.308

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101370279

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 228,28053

Başarı Sıralaması: 2.011.308

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,68687

Başarı Sıralaması: 2.117.803

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-0