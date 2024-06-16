2024 Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 206410602 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 206410602 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 298,44711
Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 901.053
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410602
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 298,44711
Başarı Sıralaması: 901.053
Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 293,56860
Başarı Sıralaması: 872.637
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: Doldu-6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252.36128
Başarı Sıralaması: 765918
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Doldu-5