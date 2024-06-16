2024 Antalya Belek Üniversitesi  Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 210200150 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Belek Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Belek Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Belek Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 210200150 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Belek Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Belek Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Belek Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 21+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-21 kişi yerleşmiştir.

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Antalya Belek Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 228,29074

Antalya Belek Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.011.104

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210200150

ÜNİVERSİTE: Antalya Belek Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 228,29074

Başarı Sıralaması: 2.011.104

Kontenjan 2022 – 2023 : 21+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,13243

Başarı Sıralaması: 2.380.900

Kontenjan 2022: 21

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---