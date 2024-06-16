2024 Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101190556 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101190556 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 250+7+0+7+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-264 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 272,57903

Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.251.961

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190556

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 272,57903

Başarı Sıralaması: 1.251.961

Kontenjan 2022 – 2023 : 250+7+0+7+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-264

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,45952

Başarı Sıralaması: 1.299.408

Kontenjan 2022: 250+7

Yerleşen 2022: Doldu-257

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---