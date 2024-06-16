2024 Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101190556 AÖ-Ücretli

101190556 | Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101190556 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101190556 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi   Spor Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Spor Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 250+7+0+7+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-264 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 272,57903

Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.251.961

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190556

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 272,57903

Başarı Sıralaması: 1.251.961

Kontenjan 2022 – 2023 : 250+7+0+7+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-264

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,45952

Başarı Sıralaması:  1.299.408

Kontenjan 2022:  250+7

Yerleşen 2022:  Doldu-257

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 202790565 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 202790565 İÖ-Ücretli
2024 Bayburt Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları ( Önlisans ) 101890048 Ücretsiz
2024 Bayburt Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları ( Önlisans ) 101890048 Ücretsiz
2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 206250775 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 206250775 İÖ-Ücretli
2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107650927 Ücretsiz
2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107650927 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları