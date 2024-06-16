2024 Ankara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 101190440 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 101190440 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 155+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-163 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ankara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 273,34032

Ankara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.240.628

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190440

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 273,34032

Başarı Sıralaması: 1.240.628

Kontenjan 2022 – 2023 : 155+4+0+4+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-163

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,44408

Başarı Sıralaması: 1.315.764

Kontenjan 2022: 154+4

Yerleşen 2022: Doldu-158

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210.98879

Başarı Sıralaması: 1286701

Kontenjan 2021: 150+4

Yerleşen 2021: Doldu-154