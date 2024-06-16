2024 Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101190441 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101190441 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 155+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Doldu-163 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 299,63145

Ankara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 887.074

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190441

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 299,63145

Başarı Sıralaması: 887.074

Kontenjan 2022 – 2023 : 155+4+0+4+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-163

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,02173

Başarı Sıralaması: 976.454

Kontenjan 2022: 154+4

Yerleşen 2022: Doldu-158

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224.8841

Başarı Sıralaması: 1097661

Kontenjan 2021: 150+4

Yerleşen 2021: Doldu-154