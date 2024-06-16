2024 Ankara Üniversitesi Dijital Fabrika Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 101190411 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Dijital Fabrika Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dijital Fabrika Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Dijital Fabrika Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 101190411 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Dijital Fabrika Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Dijital Fabrika Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dijital Fabrika Teknolojileri Bölümü 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dijital Fabrika Teknolojileri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Dijital Fabrika Teknolojileri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi Dijital Fabrika Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 300,71535

Ankara Üniversitesi Dijital Fabrika Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 874.073

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190411

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Dijital Fabrika Teknolojileri

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 300,71535

Başarı Sıralaması: 874.073

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,54544

Başarı Sıralaması: 872.911

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239.65549

Başarı Sıralaması: 915701

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41