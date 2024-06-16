2024 Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 209210090 Burslu

209210090 | Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 209210090 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 209210090 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi   Pazarlama   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Pazarlama   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama   Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Dolmadı-3 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 322,63728

Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 641.051

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210090

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Pazarlama

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 322,63728

Başarı Sıralaması: 641.051

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-3

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,20654

Başarı Sıralaması:  777.038

Kontenjan 2022:  4+0

Yerleşen 2022:  Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260.42718

Başarı Sıralaması:  675573

Kontenjan 2021:  4+0

Yerleşen 2021:  Doldu-4

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